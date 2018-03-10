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الحوثيون يعترفون بمقتل 3 من قياداتهم الميدانية فى غارات التحالف العربى باليمن

السبت، 10 مارس 2018 01:37 م
الحوثيون يعترفون بمقتل 3 من قياداتهم الميدانية فى غارات التحالف العربى باليمن ميليشيات الحوثى





صنعاء (أ ش أ)
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اعترفت ميليشيات الحوثى فى اليمن اليوم السبت، بمقتل 3 من قياداتها الميدانية، فى غارات لطيران التحالف العربى.

وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية، أن الميليشييات اعترفت بمقتل "محمد حسين الدار" المكنى "أبو شهاب"، وهو مشرف الميليشيات بصرواح، حيث قتل فى غارة جوية استهدفته بجبال هيلان بمأرب، ومقتل جواد حميد الدين قائد الميليشيا في جبهة حرض، وكذا مقتل "محمود يحيى الضلعى" أبرز المشرفين على هندسة وتصنيع المتفجرات وشبكات الألغام في جبهة الساحل الغربى.

جدير بالذكر أن مصادر عسكرية يمنية أعلنت - فى وقت سابق - مقتل قيادات بارزة من ميليشيات الحوثى، جراء غارات لطيران التحالف العربى والمعارك الميدانية المستمرة فى الساحل الغربى.

 

 


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