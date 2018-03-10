الحماية المدنية تستعين بـ"لودر" لرفع ركام العقار المنهار بالسيدة زينب (صور)







كتب عبد الرحمن سيد - تصوير محمود فخرى

استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلودر وسيارات لرفع ركام العقار المنهار بالسيدة زينب من أجل القيام بعمليات البحث عن أى ضحايا أسفل ركام العقار، فيما لم يتم استخراج أحد حتى اﻵن.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب وانتقل اللواء علاء عبدالظاهر مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان.