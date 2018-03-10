الحكومة البريطانية تبحث فرض قيود زمنية على مستخدمى الإنترنت من الأطفال







(أ ش أ)

أعلن وزير الثقافة البريطانى مات هانكوك، اليوم السبت، أن الحكومة البريطانية تبحث فرض قيود زمنية على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من الفئات العمرية الصغيرة.

وقال هانكوك، بحسب الموقع الإليكترونى لصحيفة (التليجراف) البريطانية، إن ثمة تخوفا حقيقيا إزاء الفترة الزمنية التى يقضيها الأطفال على الإنترنت وبالأخص على وسائل التواصل الاجتماعى والتى قد تؤثر على سلامتهم النفسية، موضحا أن الحكومة تبحث فى معالجة مخاوف التأثير السلبى الذى قد يصيب صحة الأطفال من مدة استخدام الإنترنت.

ووفقا للخطة التى يُفترض أن تعمل بها الحكومة البريطانية، سيفرض الوزراء ضوابط أكثر صرامة على الحد الأدنى لأعمار مستخدمى الإنترنت من الأطفال، عند إعدادهم لملفاتهم الشخصية للمرة الأولى على وسائل تواصل الاجتماعي، والمحدد بـ15عاما.