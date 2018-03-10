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الحبس 6 أشهر لـ11 شخصا لاعتراضهم حملة إزالة تعديات بالمنوفية

السبت، 10 مارس 2018 07:58 م
الحبس 6 أشهر لـ11 شخصا لاعتراضهم حملة إزالة تعديات بالمنوفية محكمة - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، فى المنوفية، بحبس 11 متهمًا من مركز تلا، لمدة ستة أشهر لكل منهم لقيامهم باعتراض حملة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وقيامهم بإلقاء الحجارة عليهم، وتهديدهم بإلقاء أنابيب البوتاجاز على المارة.

 

فيما وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة بيضاء دون تصريح، ومقاومة السلطات في القضية رقم 2483 لسنة 2017 وهم كلا من "هانم عبد العزيز خليل، ورامى طلعت أبو العنين، ونعمات عبد الرازق محمد، ورضا طلعت أبو العنيين، ونوال طلعت أبو العنين، وزينب طلعت أبو العنين، ومها أبو المجدو إبراهيم عبد السلام عيد، وعبد السلام عبد الودود عيد، ويوسف عبد السلام عيد، ومصطفى عبد السلام عيد".

 

جاء ذلك عقب قيام المتهمين في منتصف العام الماضي بمقاومة السلطات والتعدى على حملة أمنية أثناء تنفيذها قرارات إزالة، وأصدرت المحكمة اليوم حكمها بحبسهم لمدة ستة أشهر لكل منهم.

 

 


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