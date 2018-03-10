video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يتقدم ويطوق مدينتى دوما وحرستا بالغوطة الشرقية - صور

السبت، 10 مارس 2018 01:20 م
الجيش السورى يتقدم ويطوق مدينتى دوما وحرستا بالغوطة الشرقية - صور الجيش السورى - أرشيفية





رويترز - أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن الجيش السورى تقدم اليوم السبت، باتجاه عدة محاور فى مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة فى الغوطة الشرقية.

ونقلت القناة عن مصادر سورية - لم تسمها - القول إن الجيش تقدم فى بلدات مسرابا وحوش الأشعرى وأفتريس بالإضافة إلى مزارع جسرين ومحرستا فى الغوطة الشرقية.

ونسبت القناة لناشطين سوريين القول أن حصيلة قتلى القوات السورية ارتفعت إلى 147 شخصا بينهم ضباط فى الجيش السورى، فى حين أقرت جماعة "فيلق الرحمن" المسلحة بمقتل "مسئول الأركان" فيها المدعو أبو على الشاجورى بنيران الجيش السورى.

وقال المسئول الأممى سجاد مالك، اليوم السبت، إن المدنيين في الغوطة الشرقية باتوا محاصرين بين قناصة المعارضة المسلحة الذين يمنعونهم من الخروج، والقصف السورى والروسى الذى يعيق تحركهم إلى خارج المناطق المحاصرة.


وأضاف سجاد مالك، الذى يرأس عمليات الأمم المتحدة للاجئين من العاصمة دمشق، في تصريحات نقلتها فضائية سكاى نيوز الإخبارية، أن الجانبين لديهما مسؤولية عن الوضع المروع للمدنيين في الغوطة الشرقية، مشددا على أن قناصة الفصائل المعارضة يمنعون المدنيين من مغادرة المنطقة المحاصرة في الغوطة الشرقية من خلال ممر فتحته الحكومة الأسبوع الماضي لتسهيل عمليات الإجلاء.


وأشار مالك، الذى زار دوما بالغوطة الشرقية قبل أيام ضمن قوافل الإغاثة، إلى أن الكثير من المدنيين يرفضون أيضا الخروج خشية على سلامتهم من الأراضي التى تسيطر عليها الحكومة السورية، ويشعرون بالقلق من احتمال عدم السماح لهم بالعودة.


ووصف المسؤول الأممي الأوضاع فى دوما بريف دمشق، بأنها "تعيسة وكارثة"، مضيفا أن رائحة الجثامين المطمورة تحت أنقاض المنازل المدمرة تنتشر في الشوارع.


وأوضح أن أكثر من ألفى شخص فى حاجة إلى إجلاء طبى فورى من الغوطة الشرقية، وهو رقم ارتفع بشكل كبير خلال الهجوم الأخير.

الغوطة الشرقية
الغوطة الشرقية

 

القوات السورية
القوات السورية

 

تقدم القوات السورية فى الغوطة
تقدم القوات السورية فى الغوطة

 

جانب من الغوطة الشرقية
جانب من الغوطة الشرقية

 

جانب من تقدم القوات السورية فى الغوطة
جانب من تقدم القوات السورية فى الغوطة

 

قوات النظام السورى
قوات النظام السورى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: عودة قافلة المساعدات الدولية من الغوطة الشرقية

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الغوطة لـ 957 قتيلا

سوريا: الجيش يكثف عملياته فى الغوطة الشرقية

سانا: بدء تهدئة جديدة لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية

مركز المصالحة الروسى: زيادة احتجاجات سكان الغوطة الشرقية ضد المسلحين

اخبار عربيه

عرب

عالم

سوريا

الجيش السورى

الغوطه




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة