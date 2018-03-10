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الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار

السبت، 10 مارس 2018 12:39 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى





(أ ش أ)
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وافقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على القرار رقم 36 لسنة 2018م بتنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

نشرت ذلك صحيفة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم السبت.

ونص القرار على أن تشكل أمانة فنية دائمة للمجلس برئاسة وزير الاستثمار والتعاون الدولى وتضم فى عضويتها عددا من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذوى الخبرة من التخصصات المختلفة ويلحق بها عدد كاف من الإداريين ويصدر بتحديدهم قرار من وزير الاستثمار والتعاون الدولى،وللأمانة الفنية أن تستعين بمن تراه .

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تعقد الأمانة اجتماعاتها بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أو فى أى مكان آخر بموافقة رئيس الأمانة، وتتولى الأمانة اعداد مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى للاستثمار، وإعداد محاضر جلسات المجلس، واعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار وسبل حلها وفقا لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال ودراسة هذه النتائج، وإبلاغ وتعميم ما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات وتوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرار الصادر من المجلس، وعرض تقارير بنتائج المتابعة فى كل جلسة من جلسات المجلس، وأى مهام تكلف بها الأمانة الفنية من قبل المجلس الاعلى للاستثمار.

 


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