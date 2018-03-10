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الجابون تعلن انسحابها من مهمة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

السبت، 10 مارس 2018 08:00 ص
الجابون تعلن انسحابها من مهمة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى قوات حفظ السلام فى افريقيا الوسطى





ليبرفيل (أ ف ب)
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أعلنت الجابون، نيتها سحب 450 جنديا من بعثة الامم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، بحسب ما اعلن مسؤول فى نيويورك.

وجاء فى بيان رسمى أن "وزير (الدفاع) سعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء على انسحاب القوات الجابونية من جمهورية افريقيا الوسطى فى ضوء عودة السلام والاستقرار تدريجيا فى هذا البلد الشقيق". واشار البيان الى ان مجلس الوزراء اصدر تعليماته الى الوزارات المعنية من اجل اتخاذ الخطوات المتعلقة بهذا الانسحاب.

وقال مسؤول فى مقر الامم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه ان هذا القرار الذى قوبل بأسف فى نيويورك يُفترض ان يتم تطبيقه فى يونيو.

واضاف انه حصلت مع الكتيبة الجابونية "مشاكل (تتعلق) بالمعدات، و(ارتكاب) اعتداءات جنسية"، وسيؤثر قرار الجابون سلبا على مهمة الامم المتحدة فى جمهورية وسط أفريقيا والتى كان قد تم تعزيزها فى خريف العام 2017 ب 900 عنصر بطلب من مجلس الأمن الدولى للتعامل مع تدهور الوضع الأمني.

 


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