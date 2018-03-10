الثلاثاء.. جامعة هليوبوليس تستضيف وزير القوى العاملة فى حوار مفتوح







كتب محمود راغب

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، عن إستضافة الجامعة لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، صباح الثلاثاء المقبل، بمقر الجامعة أول طريق مصر إسماعيلية، فى حوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، أن الزيارة ستشهد جولة تفقدية لكليات الجامعة والمعامل، بالإضافة الى توقيع ثلاث برتوكولات للتعاون المشترك بين وزارة القوة العاملة والجامعة، بهدف تدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

وأضاف الدكتور يسرى، أن التعاون المشترك يهدف الى الاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة.