"التعاون" تؤكد فى خطاب رسمى إمكانية توفير المازوت لـ"القومية للأسمنت"







كتب عبد الحليم سالم

كشف خطاب رسمى صادر عن شركة التعاون للبترول، صادر بتاريخ 8 مارس الجارى، عن استعدادها لضخ أى كمية مازوت لتشغيل مصنع الشركة القومية للأسمنت.

وذكر الخطاب، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن سعر طن المازوت حاليا 3500 جنيه، ما يعنى ربح الشركة القومية للأسمنت 400 جنيه عن كل طن، بعد ارتفاع سعر الأسمنت لما يقارب 1200 جنيه للطن، وفقا لتقديرات مصدر بالشركة، وهو ما يخالف المعلن من الشركة القابضة للكيماويات بشأن وقف القومية للأسمنت بسبب الخسارة.

خطاب التعاون للبترول