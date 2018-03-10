"البيئة" تعقد ورشة عمل بعنوان تبادل المعلومات حول الملوثات العضوية الثابتة







كتبت آية دعبس

نظمت وزارة البيئة، من خلال مشروع مراجعة وتحديث الخطة الوطنية لإتفاقية إستكهولم للملوثات العضوية الثابتة، ورشة عمل بعنوان " تبادل المعلومات حول الملوثات العضوية الثابتة " بالمركز البيئى الثقافى التعليمى " بيت القاهرة "، وذلك بحضور الدكتور محمد الزرقا مستشار البيئة الدولى اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من المتخصصين فى مجالات الصناعة والبيئة و ممثلى الجهات المعنية وعدد من القيادات و المتخصصين بوزارة البيئة.

تناولت الورشة موضوعات حول الكيماويات الخطرة واﻹتفاقيات الدولية ذات العلاقة كإتفاقية إستكهولم للملوثات العضوية الثابتة وإتفاقية بازل المعنية بالتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، كما تضمنت موضوعات حول المخلفات الإلكترونية والطبية، والمرحلة الثانية من مشروع برنامج الرصد البيئى العالمى للملوثات العضوية الثابتة .

كما تطرقت الورشة إلى التعريف بالخطة الوطنية ﻹتفاقية إستكهولم وآليات تنفيذها بمصر لتحقيق اﻹلتزام الوطنى تجاه الاتفاقية .

وتأتى أهمية تلك الورشة من كون الملوثات العضوية الثابتة ملوثات ذات سمية عالية تتراكم فى البيئة لفترات طويلة وتقاوم التحلل البيولوجى، وإنتشار إستخدامها فى البيئة وبالتالى تشكل خطر كبير على صحة الإنسان والبيئة.