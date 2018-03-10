البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان المصريين بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع

كتب – أحمد يعقوب

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه أصدر خلال أسبوع 4000 شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 8 ملايين جنيه.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبيعات شهادة "أمان المصريين" لدى البنك الأهلى المصرى فى زيادة ملحوظة مع زيادة الوعى بها على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا أن مصرفه يطرح الشهادة بـ420 فرعا على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "آمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.