البحرية الليبية تنفذ 125 مهاجرا شمال الزاوية بينهم 14 امرأة

البحرية الليبية تنفذ 125 مهاجرا شمال الزاوية بينهم 14 امرأةالسبت، 10 مارس 2018 02:04 م
المتحدث الرسمى باسم قوات البحرية الليبية
طرابلس (أ ش أ)
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تمكنت البحرية الليبية اليوم السبت، من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بينهم 14 امرأة .
وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس ، بأن البحرية أنقذت 125 مهاجرا شمال مدينة الزاوية بينهم 14 امرأة .
وقال قاسم"إن البحرية تمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي تعطل بهم قاربهم المطاطي شمال الزاوية كان بينهم 14 امرأة و4 أطفال " لافتا أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة و2 من بنجلاديش تمت على بعد 16 ميل شمال الزاوية .
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