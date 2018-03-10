البحرية الليبية تنفذ 125 مهاجرا شمال الزاوية بينهم 14 امرأة







طرابلس (أ ش أ)

تمكنت البحرية الليبية اليوم السبت، من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بينهم 14 امرأة .

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس ، بأن البحرية أنقذت 125 مهاجرا شمال مدينة الزاوية بينهم 14 امرأة .

وقال قاسم"إن البحرية تمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي تعطل بهم قاربهم المطاطي شمال الزاوية كان بينهم 14 امرأة و4 أطفال " لافتا أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة و2 من بنجلاديش تمت على بعد 16 ميل شمال الزاوية .