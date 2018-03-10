video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البحرية الليبية تنفذ 125 مهاجرا شمال الزاوية بينهم 14 امرأة

السبت، 10 مارس 2018 02:04 م
البحرية الليبية تنفذ 125 مهاجرا شمال الزاوية بينهم 14 امرأة المتحدث الرسمى باسم قوات البحرية الليبية





طرابلس (أ ش أ)
إضافة تعليق

تمكنت البحرية الليبية اليوم السبت، من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة على بعد 16 ميلا شمال مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بينهم 14 امرأة .

وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس ، بأن البحرية أنقذت 125 مهاجرا شمال مدينة الزاوية بينهم 14 امرأة .

وقال قاسم"إن البحرية تمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي تعطل بهم قاربهم المطاطي شمال الزاوية كان بينهم 14 امرأة و4 أطفال " لافتا أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة و2 من بنجلاديش تمت على بعد 16 ميل شمال الزاوية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوات البحرية الليبية تنقذ 362 مهاجرا غير شرعى خلال يومين

البحرية الليبية تنقذ 86 مهاجرًا غير شرعى شمال منطقة أبوكماش

البحرية الليبية تنقذ 5 بحارة مصريين بعد تحطم قاربهم شرق مدينة درنة

ليبيا

اخبار ليبيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة