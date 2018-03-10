البابا تواضروس: الوجوه يراها الجميع لكن الله وحده يطلع على القلوب







سارة علام

شكر البابا تواضروس الله على منحة تدشين كنيسة مارجرجس بعين شمس مضيفًا: الكنيسة بذل فيها مجهود كبير بعد تجديدها

وأضاف البابا تواضروس في عظة قداس التدشين: غدًا منتصف الصوم الكبير والصوم له ثلاث محطات الأولى فى يوم الرفاع حيث تعلمنا الكنيسة أن يدخل الإنسان إلى قلبه ويغلق فمه عن الطعام والكلام.

واعتبر البابا فترة الصوم فترة روحية نرتفع فيها فوق كل متطلبات الجسد بما فيها الكلام حتى نتفرغ للحديث مع الله دائمًا، مضيفًا: وقت الصوم مناسب لكي يفتش الإنسان قلبه، والقلب سنأخذه معنا ونقف به أمام الله يوم القيامة.

وتابع: القلب لا يراه أحد فنحن نرى بعضنا البعض ويبقى القلب وحده يراه الله فماذا فى قلبك هل هي الفضيلة والمحبة والرحمة ؟ هل قلبك يقبل كل الناس أم قلبك ضيق ؟ مجيبًا كل ذلك سيكشف أمام الله.

واستكمل: فترة الصوم فردية تقدم فيها الكنيسة خدمات روحية من أجل خلاص الإنسان وتعلمنا الكنيسة أن تغلق بابك أي فمك فلا تضيع وقتك في كلام ليس له معنى وتحدث مع الله أى الصلاة

وتابع: اجعل حديثك مع الله بالصلاة والصوم والألحان، ونغلق أفواهنا عن الطعام، ونعيش حياة الزهد والتقشف والنسك.