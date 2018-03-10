الاتحاد الأوروبى: مزيد من المباحثات مع أمريكا بشأن إعفاء من رسوم الجمارك







بروكسل (رويترز)

قالت مفوضة التجارة فى الاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم إن المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعفاء التكتل من الرسوم الجمركية الجديدة ستستمر الأسبوع المقبل بعدما لم يحقق اجتماع عقد اليوم السبت وضوحا بشأن إجراءات الإعفاء.

وقالت مالمستروم في تغريدة اليوم السبت إن المباحثات مع المبعوث التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بروكسل كانت "صريحة" لكنها "لم تحقق وضوحا فوريا".

وأضافت فى تغريدة بعد الاجتماع "كشريك تجارى وأمنى وثيق للولايات المتحدة، لابد من استثناء الاتحاد الأوروبى من الإجراءات المعلنة، لكن لا وضوح على الفور بشأن الإجراءات الأمريكية للإعفاء بالضبط، ومن ثم ستستمر المباحثات الأسبوع القادم".