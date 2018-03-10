الأمم المتحدة تسعى لمنع إغلاق إذاعة تابعة لها بجنوب السودان







الامم المتحدة (أ ف ب)

تجرى الأمم المتحدة مفاوضات مع حكومة جنوب السودان، بعد أن كانت السلطات فى هذا البلد قد أمرت بإغلاق إذاعة تابعة للمنظمة الدولية متهمة بعدم الامتثال للقانون.

وقال ايليجا الييه مسؤول هيئة الاشراف على وسائل الاعلام بجنوب السودان ان اذاعة مرايا تلقت امرا بوقف بثها بسبب "استمرار عدم التزامها (بالقانون) ورفضها تنظيم" عملها بموجب القانون المحلى، واضاف ان سحب رخصة البث الممنوحة لاذاعة مرايا يجب ان يسرى مفعوله اعتبارا من الجمعة.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن المحادثات لا تزال جارية مع السلطات، واشار الى ان مسؤولين بالأمم المتحدة "على اتصال مع سلطات جنوب السودان لتوضيح الموقف. وفى هذه المرحلة لا تزال اذاعة الأمم المتحدة تبث".

ويشكل قرار حكومة جنوب السودان هذا ضربة إضافية لحرية الصحافة فى البلاد. وكان مراسلون اجانب قد اجبِروا على المغادرة، كما استُهدف عدد من وسائل الإعلام فى وقت سابق من جانب السلطات.

بدأت إذاعة مرايا، التى تديرها بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان، البث فى عام 2006. وهى تعتبر محطة مستقلة توفر معلومات محايدة.