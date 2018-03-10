افتتاح فعاليات الملتقي الدولي الثاني للنحت والخزف بجامعةالمنيا

افتتاح فعاليات الملتقي الدولي الثاني للنحت والخزف بجامعةالمنياالسبت، 10 مارس 2018 05:44 م
جانب من افتتاح الفاعليات
المنيا- حسن عبد الغفار
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أفتتح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الملتقى الدولى الثانى للنحت والخزف والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس الجاري تحت شعار "اخناتون" بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رأفت السيد منصور رئيس قسم النحت ورئيس الملتقي، والدكتور إيهاب عبد الله قوميسير الملتقي، والدكتور مصطفي العزبي رئيس لجنة الإعداد والمتابعة بالملتقي.
ويشارك فى الملتقي العديد من الفنانين من الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية والعربية، حيث يثمر الملتقى عن نتاج فنى متميز من منحوتات بخامات مختلفة منها التشكيل المعدنى المباشر والمنحوتات الحجرية والخشبية، وأخرى من خامة البوليستر، بالإضافة إلى المنحوتات الخزفية.
وينظم في ختام الملتقي معرضاً فنياً نتاج أعماله يتم افتتاحه علي هامش المؤتمر الدولى لكلية الفنون الجميلة الذي تعقده خلال الفترة من 20 الى 21 مارس الجارى تحت عنوان "فن النحت والخزف والهوية العربية".
وستبدأ أعمال الملتقي من اليوم بورش عمل وتجهيز الخامات ومعدات التشغيل، وبدءًا من الغد ستعقد ندوتين يومياً علي هامش الملتقي يحاضرها الفنانين المشاركين بالملتقي للطلاب، حيث يقوم الفنان بعرض تجربته وخبراته الفنية مع الخامة التي يستخدمها خلال الملتقي، كما سيقام مجموعة من الحفلات الترفيهية علي هامش الملتقي للفنون والتنورة الشعبية.
وأشار الدكتور رأفت منصور بأن تجربة الملتقي تستهدف تنمية قدرات الطلاب الإبداعية، وذلك بتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات العلمية بين المؤسسات التعلمية والأوساط الفنية المختلفة.
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