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اعتقال 4 أشخاص بعد اقتحامهم شرفة سفارة إيران فى لندن

السبت، 10 مارس 2018 02:00 ص
اعتقال 4 أشخاص بعد اقتحامهم شرفة سفارة إيران فى لندن عناصر من الشرطة البريطانية





لندن (أ ف ب)
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تم توقيف 4 أشخاص بعد أن اقتحموا، الجمعة، شرفة السفارة الايرانية فى لندن، بحسب ما افادت الشرطة البريطانية فى واقعة اثارت "احتجاجا شديدا" من طهران.

وقالت متحدثة باسم شرطة لندن "تم الاتصال بنا الساعة 16,20 بشان اربعة متظاهرين كانوا فى شرفة سفارة ايران" فى حى نايت بريدج الراقي، ولم يدخل المتظاهرون مبنى السفارة.

وأضافت المتحدثة "تم توقيف الاربعة نحو الساعة 18,40 بداعى الاضرار باملاك الغير ولوجودهم بشكل غير قانونى فى مكان دبلوماسي".

ونقلوا الى مفوضية شرطة وسط لندن، بحسب المصدر ذاته، وعبر نائب وزير الخارجية الايرانى عباس عرقجى "عن احتجاج ايران الشديد الى السفير البريطانى فى طهران، وطلب من الشرطة حماية مطلقة للدبلوماسيين الايرانيين فى لندن"، بحسب ما افاد بهرام قاسمو المتحدث باسم الخارجية الايرانية وكالة ارنا الرسمية.

 


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