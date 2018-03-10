اضبط مخالفة.. كسر فى ماسورة أمام مقر شركة مياه الشرب فى الفشن ببنى سويف

"باب النجار مخلع"..
اضبط مخالفة.. كسر فى ماسورة أمام مقر شركة مياه الشرب فى الفشن ببنى سويفالسبت، 10 مارس 2018 07:00 ص
كسر ماسورة مياه الشرب
بنى سويف :هانى فتحى
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شهدت مدينة الفشن ، جنوب محافظة بنى سويف ، كسر ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بوسط المدينة .
وقال خالد محمد ، أحد أهالى المنطقة أنه فوجىء بطفح للمياه من ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر الشركة ، واصفاً الواقعة بأن " باب النجار مخلع ".
وأشار خالد إلى أنه لم يتحرك أحد من الشركة حتى الآن لاصلاح الكسر الذى يقع فى نطاق مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الفشن .
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