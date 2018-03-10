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"باب النجار مخلع"..

اضبط مخالفة.. كسر فى ماسورة أمام مقر شركة مياه الشرب فى الفشن ببنى سويف

السبت، 10 مارس 2018 07:00 ص
اضبط مخالفة.. كسر فى ماسورة أمام مقر شركة مياه الشرب فى الفشن ببنى سويف كسر ماسورة مياه الشرب





بنى سويف :هانى فتحى
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شهدت مدينة الفشن ، جنوب محافظة بنى سويف ، كسر ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بوسط المدينة .

وقال خالد محمد ، أحد أهالى المنطقة أنه فوجىء بطفح للمياه من ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر الشركة ، واصفاً الواقعة بأن " باب النجار مخلع ".

وأشار خالد إلى أنه لم يتحرك أحد من الشركة حتى الآن لاصلاح الكسر الذى يقع فى نطاق مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الفشن .

 

 


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