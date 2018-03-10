اضبط مخالفة.. كسر فى ماسورة أمام مقر شركة مياه الشرب فى الفشن ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

شهدت مدينة الفشن ، جنوب محافظة بنى سويف ، كسر ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بوسط المدينة .

وقال خالد محمد ، أحد أهالى المنطقة أنه فوجىء بطفح للمياه من ماسورة لشبكة مياه الشرب امام مقر الشركة ، واصفاً الواقعة بأن " باب النجار مخلع ".

وأشار خالد إلى أنه لم يتحرك أحد من الشركة حتى الآن لاصلاح الكسر الذى يقع فى نطاق مبنى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الفشن .