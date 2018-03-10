اشتباكات بين الشرطة اليونانية وفوضويين معادين للقومية

اشتباكات بين الشرطة اليونانية وفوضويين معادين للقوميةالسبت، 10 مارس 2018 06:14 م
الشرطة اليونانية- أرشيفية
(أ ش أ)
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اشتبكت قوات شرطة مكافحة الشغب اليوم السبت مع بعض الفوضويين فى اليونان بعدما تظاهر حوالى ألفى شخص من مختلف دول البلقان فى مدينة سالونيك شمال اليونان ضد "القومية فى المنطقة".
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وألقت قنابل الصوت على الفوضويين الذين تحصنوا داخل جامعة سالونيك ، حيث أن القانون يحظر على الشرطة دخول الحرم الجامعى واعتقال أحد من الداخل.
ونُظمت تلك التجمعات للفوضويين البلقان بعدما قام نشطاء يمينيون متطرفون بحرق أماكن تجمع الفوضويين فى سالونيك خلال شهر يناير الماضي.
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