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السبت، 10 مارس 2018 03:46 م
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اسعار العملات اليوم السبت واستقرار الدولار والريال

السبت، 10 مارس 2018 01:26 م
اسعار العملات اليوم السبت واستقرار الدولار والريال عملات أجنبيه





رانيا فزاع
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استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 10-3-2018، على نفس سعر ختام التعاملات الأسبوعية أول أمس الخميس.

وننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة آخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت،  على نفس  سعر ختام تعاملات  أول أمس، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى 17.55 جنيه للشراء ، و17.65 جنيه لبيع.

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

 

17.5669 جنيه للشراء

17.6665 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى ، بالغاً 21.70 جنيه للشراء، و 21.96 للبيع، فى آخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 24.31 جنيه للشراء 24.54 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

 سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، على نفس سعر ختام تعاملات أول أمس ، مسجلا 58.49 للشراء ، و 58.90 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى ،  على نفس سعر تعاملات أول أمس ، بالغاً 4.67 جنيه للشراء ، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً  لاخر بيانات البنك الأهلى .

 


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