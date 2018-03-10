استهداف دورية من جهاز مكافحة الارهاب العراقى وسط كركوك







بغداد أ ش أ

ذكر مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، الجمعة ، أن دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت الى هجوم بقذيفة وسط المحافظة.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مجموعة مسلحة ارهابية هاجمت مساء اليوم دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب بمنطقة الجسر الرابع قرب مقر فرعى للجبهة التركمانية العراقية وسط كركوك بقذيفة ، مشيرا إلى أن الهجوم لم يوقع أية خسائر مادية أو بشرية، وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لأى طارئ.