استهداف دورية من جهاز مكافحة الارهاب العراقى وسط كركوك

استهداف دورية من جهاز مكافحة الارهاب العراقى وسط كركوكالسبت، 10 مارس 2018 03:00 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق
ذكر مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، الجمعة ، أن دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت الى هجوم بقذيفة وسط المحافظة.
وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مجموعة مسلحة ارهابية هاجمت مساء اليوم دورية تابعة لقوات مكافحة الارهاب بمنطقة الجسر الرابع قرب مقر فرعى للجبهة التركمانية العراقية وسط كركوك بقذيفة ، مشيرا إلى أن الهجوم لم يوقع أية خسائر مادية أو بشرية، وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لأى طارئ.
إضافة تعليق
6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"
"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هاشم الفلالى
التطورات السياسية
منطقة الشرق الاوسط، تعيش فى حالة من التطورات السياسية الهائلة التى تحدث فيها والتى يتم فيها التغير والتبديل فى القيادات وما يمكن بان يحقق ارادة الشعوب، التى دائما تسير فى طريق تنشد فيه الخير وما يحقق لها افضل الاوضاع الحضارية، وما ينعكس ذلك بشكل مباشر على الحياة اليومية من تحسين للأوضاع المعيشية