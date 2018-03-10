احتجاجات فى رومانيا ضد الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم







(أ ش أ)

نظم المئات فى رومانيا مسيرة فى العاصمة بوخارست للاحتجاج ضد قيادة الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فى البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن هذه الاحتجاجات تأتى بالتزامن مع عقد انتخابات فى الحزب ، اليوم السبت ، مضيفة أن المتظاهرين تجمعوا خارج مبنى إجراء الانتخابات الحزبية فى بوخارست وهتفوا بشعارات مناهضة للحزب الديمقراطى الاجتماعى ، مما دفع بالشرطة الى اعتقال عدد من الأشخاص لإخلالهم بالنظام العام.