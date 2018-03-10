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اتحاد جامعة المنوفية ينظم ورش تدريبية لتعريف الطلاب باللائحة الطلابية

السبت، 10 مارس 2018 12:07 ص
اتحاد جامعة المنوفية ينظم ورش تدريبية لتعريف الطلاب باللائحة الطلابية أثناء التعريف باللائحة الطلابية





المنوفية – محمود شاكر
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نظمت إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة ورش تدريبية لتعريف طلاب الاتحادات ببنود اللائحة الطلابية وذلك على مدار يومان بقاعة المؤتمرات بالجامعة وقاعة الاحتفالات بكلية الهندسة بحضور أمل الصاوى مدير إدارة الأسر والطلاب أعضاء اتحاد الكليات.
 
 
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عاكف بدر مدير عام رعاية الشباب.
 
 
 
وقام أعضاء مجلس اتحاد الجامعة راغب مجدى رئيس الاتحاد ومحمد الدجوى نائب رئيس الاتحاد بتوضيح البنود المالية والإدارية باللائحة للطلاب ومناقشة المشاكل التى تواجه الاتحاد ومتابعة حلها وعمل تقرير مفصل لعرضه على رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لتذليل كافة العقبات التى تواجههم.
 

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