video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بحى شرق الاسكندرية

السبت، 10 مارس 2018 12:20 ص
إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بحى شرق الاسكندرية اثناء حمله الأزاله





الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وعدم التهاون مع المقاولين المخالفين.
 
وإستمرارا لحملات إعادة الانضباط بالشارع السكندرى والقضاء على أعمال الهدم و البناء بدون ترخيص؛  قام اليوم الجمعة حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان بحملة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء ب٣ عقارات مخالفة لإيقاف أعمال البناء والتحفظ على المعدات حيث توجهت الحملة إلى العقار الكائن 7 شارع المدينة المنوره عزبة الموظفين وتم إيقاف الأعمال المخالفة وفك شدة أعمدة مصبوبة بالدور الأول وتم إزالة الأعمدة فى حينه والتحفظ على كمية من الأخشاب وكمية من الأسمنت.
 
وتوجهت الحملة إلى العقار الكائن ناصيه الهيلتون مع شارع 15 عزبه نصر الدين منطقة سموحه وتم ايقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على كمية من مواد البناء وكذا العقار الكائن ناصيه شارع الحياة مع شارع أحمد علام منطقة سبورتنج تم ايقاف الاعمال المخالفة وفك شدة خشبية بالدور الخامس والتحفظ على كمية من الاخشاب ،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف
 
 يأتى ذلك فى اطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة ومازالت الحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن و سلامه المواطنين و تشكل ضغط كبير على البنية التحتية بالمحافظة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس نادى الاتحاد السكندرى يطلق اسم شهيد على ملعب الناشئين بالنادى

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

البناء المخالف

حى شرق




لا تفوتك
خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة