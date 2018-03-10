إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بحى شرق الاسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وعدم التهاون مع المقاولين المخالفين.

وإستمرارا لحملات إعادة الانضباط بالشارع السكندرى والقضاء على أعمال الهدم و البناء بدون ترخيص؛ قام اليوم الجمعة حى شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان بحملة لإيقاف أعمال البناء المخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء ب٣ عقارات مخالفة لإيقاف أعمال البناء والتحفظ على المعدات حيث توجهت الحملة إلى العقار الكائن 7 شارع المدينة المنوره عزبة الموظفين وتم إيقاف الأعمال المخالفة وفك شدة أعمدة مصبوبة بالدور الأول وتم إزالة الأعمدة فى حينه والتحفظ على كمية من الأخشاب وكمية من الأسمنت.

وتوجهت الحملة إلى العقار الكائن ناصيه الهيلتون مع شارع 15 عزبه نصر الدين منطقة سموحه وتم ايقاف الأعمال المخالفة والتحفظ على كمية من مواد البناء وكذا العقار الكائن ناصيه شارع الحياة مع شارع أحمد علام منطقة سبورتنج تم ايقاف الاعمال المخالفة وفك شدة خشبية بالدور الخامس والتحفظ على كمية من الاخشاب ،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف

يأتى ذلك فى اطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة ومازالت الحملات مستمرة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن و سلامه المواطنين و تشكل ضغط كبير على البنية التحتية بالمحافظة