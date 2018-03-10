إصابة عدد من فريق الهلال الأحمر اليمنى بنيران الحوثى فى محافظة البيضاء







(أ ش أ)

أصيب عدد من فريق الهلال الأحمر اليمنى بنيران مليشيات الحوثى الانقلابية أثناء نزوله لانتشال جثث قتلاها فى مديرية ناطع فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن مصادر محلية قولها :"إن فريقا من الهلال الأحمر اليمنى تعرض لاعتداء من قبل مليشيات الحوثى الذين وصلوا إلى مديرية ناطع بناء على طلب منها لانتشال أكثر من 20 جثة لمليشياتهم خلفتها المعارك الأخيرة بمحيط جبل القرحا والحمراء بالمديرية".

وعرضت قناة العربية صورا لسيارة فريق الهلال الأحمر وقد تعرضت لقذيفة مدفع مباشر B10 أثناء مرورها فى الطريق بمنطقة "هبته" ما أسفر عن إصابات فى الفريق وإعطاب سيارتهم التى رفعوا عليها الراية البيضاء رغم أن الفريق أخذ الإذن بالدخول وأكد أنه على تواصل مباشر مع قيادة المليشيات.

يأتى ذلك فى إطار مسلسل الاعتداءات المتكررة ضد الفرق الإنسانية والإغاثية والطبية من قبل مليشيات الحوثى بما فيها المنظمات الأممية.