إصابات فى انفجار شمال قطاع غزة

إصابات فى انفجار شمال قطاع غزةالسبت، 10 مارس 2018 10:04 م
انفجار فى غزة- أرشيفة
كتب عبد الوهاب الجندى
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قال المركز الفلسطينى للإعلام، إن انفجار وقع قبل قليل شمال قطاع غزة، مما اسفر عن إصابة أكثر من شخص.
وأشار المركز إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الإندونيسى .
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