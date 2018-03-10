إصابات فى انفجار شمال قطاع غزة







كتب عبد الوهاب الجندى

قال المركز الفلسطينى للإعلام، إن انفجار وقع قبل قليل شمال قطاع غزة، مما اسفر عن إصابة أكثر من شخص.

وأشار المركز إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الإندونيسى .