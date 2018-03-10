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إصابات فى انفجار شمال قطاع غزة

السبت، 10 مارس 2018 10:04 م
إصابات فى انفجار شمال قطاع غزة انفجار فى غزة- أرشيفة





كتب عبد الوهاب الجندى
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قال المركز الفلسطينى للإعلام، إن انفجار وقع قبل قليل شمال قطاع غزة، مما اسفر عن إصابة أكثر من شخص.

وأشار المركز إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الإندونيسى .

 


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