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إخلاء سبيل وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة بكفالة 5 آلاف جنيه

السبت، 10 مارس 2018 01:11 م
إخلاء سبيل وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة بكفالة 5 آلاف جنيه الدكتور مجدى حجازى وكيل صحة الإسكندرية





الإسكندرية - أسماء على بدر
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أمرت محكمة باب شرق بالإسكندرية، اليوم السبت، المنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، بإخلاء سبيل الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم فى قضية تلقى رشوة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية .

وكان الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،  قد وصل صباح اليوم ديوان المحكمة البحرية بالمنشية، لنظر القضية المحبوس على ذمتها، كما كان فى انتظاره أسرته والمحامى الخاص به.

وكانت نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، قد باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التى واجهها كلها بالإنكار.

وأمر المستشار عبد العزيز سامى رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتلقى جهازى تليفون محمول كرشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسته مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.

واجه رجال الرقابة الإدارية، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقبوله رشوة عبارة عن جهازى تليفون محمول ماركة آى فون، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات بالمديرية.

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرق يفيد بقيد واقعة ضبط "م ع ا" ٥٩ عاما، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حال تواجده بعمله بمديرية الصحة بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إدارى.

وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، لقبوله عطية عبارة عن "٢ هاتف محمول ماركة ايفون s6 " من "ا.م.ح" ٥١ عاما، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.

 


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