أهالى كفر العيص بالبحيرة يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة بعد مصرع سيدة فى حادث تصادم







البحيرة – جمال أبو الفضل و ناصر جودة

طالب أهالى قرية كفر العيص التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، بإنشاء كوبرى مشاة على الطريق الزراعى السريع، عقب وفاة سيدة فى حادث تصادم أثناء عبور الطريق أمام القرية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وتكدس السيارات على اتجاهى الطريق الزراعى السريع لمسافات طويلة، أمام قرية كفر العيص بمركز كوم حمادة، عقب مصرع سيدة من القرية أثناء عبور الطريق المشار إليه.

وانتقل اللواء محمد أنور هندى، مدير المباحث، وقيادات مركز شرطة كوم حمادة، واستمع لمطالب الأهالى الذين طالبوا بعمل مطبات صناعية وكوبرى مشاة فى المنطقة لتقليل معدلات الحوادث، بينما تواصل قيادات مديرية الأمن جهودها لمحاولة احتواء الموقف وإقناع الأهالى بفتح الطريق.