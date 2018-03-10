أمين عام اتحاد الغرف العربية: مفاوضات لإنشاء غرفة "عربية - هندية"

كتب - مدحت وهبة

عقد وفد ضم الدكتور كمال حسن على الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية والدكتور خالد حنفى الامين العام لاتحاد الغرف العربية وشاهين شاهين الامين العام المساعد لاتحاد الغرف اجتماعًا مع مستثمرين، وأصحاب شركات وممثلين عن القطاع الخاص وذلك بالعاصمة الهندية نيودلهى، بهدف تعزيز التجارة البينية بين دول الوطن العربى ودولة الهند، واجراء مفاوضات لإنشاء غرفة عربية هندية مشتركة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات العربية بالهند، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الهندية إلى الوطن العربى.

وأعلن الدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، بحسب بيان صحفى، اليوم السبت، أن السفير حاتم تاج الدين سفير مصر بالهند قد اطلع الوفد خلال زيارته على عمق العلاقات المشتركة بين مصر والهند منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى الان ومدى اهتمام القيادة السياسية فى كلا من مصر والهند بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والتى تبلورت فى زيارتين للرئيس عبد الفتاح السيسى للهند مشيرا ان الهند حققت طفرات اقتصادية كبيرة ومعدلات نمو اقتصادى فاقت 7% لسنوات متتالية مؤكدا ان هناك تشابه كبير فى التحديات الاقتصادية التى تواجه البلدين والتى اجتازت الهند منها الكثير ويمكن نقل هذه الخبرات لمصر للاستفادة منها

وأكد الدكتور خالد حنفى أن الوفد عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مجلس السفراء العرب بالهند برئاسة السفير السعودى بالهند وذلك بمقر بعثة الجامعة العربية بنيودلهى.