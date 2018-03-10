"أمهات مصر": اهتمام السيسي بالتغذية المدرسية يؤكد حرصه على صحة الأجيال







كتب محمود طه حسين

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة، لاستعراض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التغذية المدرسية، يعكس رؤية واهتمام الرئيس بالتعليم، وصحة وسلامة الأجيال الحالية.

وأضافت عبير، في بيان، أن طريقة اجتماع الرئيس بالوزراء المعنيين بمنظومة التغذية المدرسية، وتشديده على سلامة الوجبات، وإمكانية تخزنيها من عدمه، يؤكد حرص الرئيس علي تطبيق المنظومة بشكل يختلف تماماً عن ما كانت فى السابق، حيث شدد الرئيس على استيفاء جميع معايير واشتراطات السلامة الغذائية، مستطردة : " الجميل في الأمر أن وزارة التضامن الإجتماعى تعقد سلسلة من الدورات التدريبية لتطوير قدرات المسئولين عن تنفيذ منظومة التغذية خلال توزيعها وتخزنها بشكل صحى".

وأكدت عبير أن إعادة تطبيق منظومة الوجبات المدرسية بهذة الطريقة الجيدة، أحد العوامل الرئيسية التي ستعيد الطالب إلى المدرسة كنوع من التشجيع، مطالبة بأن يتم العمل علي اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى التي تعيد الانضباط إلى المدرسة، منها التشديد على تواجد المعلم داخل الفصل، والشرح بطريقة جيدة وإزالة الحشو من المناهج الدراسية، مقدمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مجهودته للنهوض بالعملية التعليمية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع الخميس الماضي، برئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتضامن الإجتماعي والزراعة، وتم خلال الاجتماع أستعراض الإجراءات المتخذة أستعداد لتطبيق منظومة التغذية المدرسية.