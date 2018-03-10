أكبر 5 دول تستورد مصر منها.. الصين وألمانيا والسعودية وأمريكا وروسيا







كتبت- هبة حسام

فى أحدث نشراته حول التجارة الخارجية لمصر، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم الواردات المصرية من أكبر 5 دول فى العالم خلال عام 2017، والتى بلغت القيمة الإجمالية لها 24 مليار دولار، بنسبة 63.4% من إجمالى الواردات المصرية خلال العام الماضى والبالغ حجمها 66 مليار دولار، وجاءت أكبر 5 دول تستورد مصر منها سلع ومنتجات، كالتالى:

أولاً:الصين

بلغ إجمالى الواردات المصرية من الصين خلال عام 2017، نحو 8 مليارات دولار، وتم استيراد المنتجات التالية منها: "آلات وأجهزة كهربائية وآلية، لدائن "بلاستيك"، ومصنوعات من حديد".

ثانياً: ألمانيا

بلغ إجمالى الواردات المصرية من ألمانيا خلال عام 2017 نحو 4.5 مليار دولار، وتم استيراد المنتجات التالية منها: "آلات وأجهزة آلية، سيارات وجرارات ودراجات، أجهزة كهربائية، منتجات صيدلة، أجهزة للبصريات والسينما".

ثالثاً: السعودية

بلغ إجمالى الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2017 نحو 4 مليارات دولار، وتم استيراد المنتجات التالية منها: "وقود وزيوت معدنية، لدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية عضوية، ورق، آلات وأجهزة كهربائية".

رابعاً: أمريكا

بلغ إجمالى الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار، وتم استيراد المنتجات التالية منها: "وقود وزيوت معدنية، مراجل وأجهزة آلية، مصنوعات من حديد، لحوم وأحشاء، حبوب ونباتات طبية".

خامساً: روسيا

بلغ إجمالى الواردات المصرية من روسيا خلال عام 2017 نحو 3.5 مليار دولار، وتم استيراد المنتجات التالية منها: "حبوب، حديد وصلب، وقود، خشب، فحم، مصنوعات من حديد".

ومن الجدير بالذكر، أن الواردات المصرية سواء فى جملتها أو لتلك الدول الخمسة، قد تراجعت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث بلغ إجمالى واردات مصر فى 2016 نحو 68.1 مليار دولار، منها 24.748 مليار دولار واردات من الدول الخمس المذكورة عالياً.

ويوضح الرسم البيانى التالى التوزيع النسبى لواردات مصر من كل دولة لتلك الدول الخمسة، وذلك من جملة الواردات المصرية خلال عام 2017، ومقارنتها بالعام السابق له "2016".