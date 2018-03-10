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أسعار الذهب اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر

السبت، 10 مارس 2018 03:18 م
أسعار الذهب اليوم السبت 10-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 10-3-2018 بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى 649 جنيها للجرام حتى كتابة التقرير، ويعود الارتفاع إلى تحرك جديد فى سعر الأوقية مسجلة 1323 دولار فى التعاملات الفورية بزيادة 4 دولارات.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18: 556 جنيها

عيار 21: 649 جنيها

عيار 42: 741 جنيها

الجنيه : 5192 جنيها

السعر العالمى : 1323 دولارا      

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر يتحكم فيها عدة عوامل لعل أبرزها وأهمها هو سعر الأوقية العالمية ويليها سعر الدولار بالسوق المصرى، حيث يتأثر الذهب بشكل فورى بأى ارتفاع أو انخفاض فى سعر العملة الأمريكية، حتى أنه فى حالة ارتفاع سعر الأوقية وانخفاض الدولار بالسوق المصرى سيكون التأثير على الذهب بسوق الصاغة لصالح تراجع الدولار.

سعر الاوقية 
 

وتعتبر الأوقية العالمية هى المحرك الرئيسى لسعر الذهب فى كافة دول العالم وتزن 31 جرام وترتبط بتغير أوضاع العملات الخمسة الكبرى أمام الدولار، وترتبط بقهوة وضعف العملة الأمريكية، فكلما ارتفعت العملة الأمريكية "الدولار" تراجعت الأوقية والعكس صحيح فى أغلب الأوقات

 

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 


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