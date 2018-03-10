أستاذ هندسة الطاقة: مصر تسير فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز







كتب أحمد أبو حجر

قال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، ورئيس لجنة الطاقة بحملة تحيا مصر لدعم الرئيس، أن مصر تسير فى طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية لإنتاج الغاز خلال العام الجارى، يأتى على رأسها حقل ظهر والمرحلة الثانية من مشروع حقول شمال الإسكندرية.

وأضاف القليوبى خلال كلمته بمؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى أقيم مساء اليوم فى مدينة بنى سويف بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، أن مصر قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم عانت من العديد من أزمات الطاقة والوقود والكهرباء، مشيرا الى أن اهتمام الرئيس بهذا الملف جعل هناك طفرة كبيرة فى هذا القطاع الهام، وخاصة من خلال التنقيب فى المياة العميقة، بالإضافة إلى أن الاكتفاء من الغاز أصبح على الأبواب.

وأضاف أن مصر ستصبح مركز الطاقه فى البحر المتوسط ، مشيرا إلى زيادة استثمارات الشركاء الأجانب.