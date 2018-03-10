أرملة عضو بـ"المرشدين السياحيين" تشكو توقف معاشه.. والنقابة: لا ندفع بأثر رجعى







كتبت آية دعبس

"منذ وفاة زوجى فى 2008، وأنا أطالب بصرف معاشه من نقابة المرشدين السياحيين، الذى استمر سداده لاشتراكاته بها لمدة 18 عاما، إلا أننى فوجئت بأن هناك شرط بقانون النقابة، يمنعنى من صرفه، لعدم إتمام عضوية زوجى بالنقابة 20 عاما، ومنذ ذلك التاريخ لم أحصل على حقى منها سوى منذ نهاية 2016، لكن فرحتى ببدء الصرف لم تكتمل، فقد رفضت النقابة صرف الفترة الماضية منذ وفاة زوجى، أي أن 8 سنوات من حقى بالمعاشات لم أتحصل عليها"، كانت تلك شكوى "ف.م" أرملة مرشد سياحى.

سداد 20 عاما اشتراكات شرط الحصول على المعاش

قالت "ف.م" لـ"اليوم السابع"، زوجى توفى وعمره 64 عاما، كان مسددا للاشتراكات لمدة 18 سنة، وكان من المفروض أن أحصل فورا على معاشات كسائر زوجات المرشدين، إلا أننى فوجئت برفض النقابة أثناء مجلس محمد غريب لذلك، وصرفت لى ألف جنيه فقط، وأكد لى أنه سيتم صرف باقى مستحقاتى على قسطين، ووافقت على ذلك، لكنى لم أحصل على المعاش بعدها، واستمر طلبى ينتقل من مجلس لآخر بالنقابة، حتى تولى المجلس الحالى مسئوليته واهتم أمير العتمة وكيل النقابة الحالى بالأمر، وحاول إيجاد حل للموضوع، وبدأت من نهاية 2016، أصرف المعاش، ولكنى لم أحصل على الفترة الماضية، رغم أننى استكملت باقى المدة لزوجى ليصل إلى 20 عاما مسددا للاشتراكات بالنقابة".

وأضافت:"لن أنسى شعورى حينما أخبرنى موظف بالنقابة، فى إحدى مرات تقدمى بطلب الصرف أنه تم إصدار معاش لى من النقابة بقيمة 350 جنيها شهريا، واستمر الصرف لمدة 6 أشهر، وفى الشهر السابع اكتشفت أننى أحصل على تبرع من أحد المرشدين السياحيين، لقد جعلتنى نقابة زوجى "شحاتة"، وقررت عدم دخول النقابة مجددا، ولم أدخلها إلا عند تعاون أمير العتمة وكيل النقابة حاليا معى، وبدأت صرف المعاش، لكننى مازلت متمسكة بصرف السنوات الباقية لى من معاش زوجى، والنقابة وعدت بعرض الأمر على المستشار القانونى، وسأتخذ الإجراءات القانونية الكاملة للحصول على حقى فى المدة الباقية من معاش زوجى، حال رفض ذلك".

من ناحيته، قال أمير العتمة، وكيل نقابة المرشدين السياحيين: قانون النقابة 121 لسنة 1983، ينص على ضرورة أن يكمل العضو 20 عاما على عضويته فى النقابة لاستحقاق المعاشات، وعند تقدم زوجة العضو المتوفى بشكوى لأكثر من مرة، للمجالس السابقة، تم إرسال الأمر لمجلس الدولة للإفتاء فى قانونية الصرف، والذى أكد بدوره أن الموت ليس له سن محدد، وبالتالى يمكن الصرف، كان ذلك فى 2012، وعندما أعادت طلبها من جديد، رفضوا الصرف مبررين ذلك بأن طلبها كان قبل صدور الفتوى".

وتابع وكيل نقابة المرشدين السياحيين:"وعند تولينا المجلس تم صرف المعاش لها، ولكنها طالبت الصرف بأثر رجعى، وتم عرض الأمر على المستشار القانونى للنقابة، الذى أفتى بعدم إمكانية الصرف لأي عضو بأثر رجعى"، مشددًا على أهمية إجراء تعديلات قانونية باللائحة.

فى سياق مُتصل، قال خالد سعيد أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين السابق، لـ"اليوم السابع"، إن عدم إتمام العضو مدة 20 عاما قبل وفاته، كانت تجعل أسرته تواجه تلك المشكلة فى المجالس السابقة، إلا أنه بعد الحصول على فتوى من مجلس الدولة، تم إصدار قرار بأن كل الأعضاء الذين يتوفون قبل إتمامهم 20 عاما بعضوية النقابة، يمكن لأسرتهم استكمال المدة المتبقية له للحصول على المعاش فى الشهر التالى فورا، مؤكدا أن الدفع بالأثر الرجعى أمر صعب تنفيذه، وإجراء ذلك سيعد مخالفة قانونية.