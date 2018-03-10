أردوغان يتوعد بطرد المقاتلين الأكراد من بلدات سورية قريبة من تركيا







إسطنبول (أ ف ب)

توعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، بتوسيع الهجوم فى سوريا ضد المقاتلين الأكراد ليشمل بلدات حدودية رئيسية يسيطرون عليها وصولا الى الحدود العراقية.

وأطلقت تركيا عملية لاخراج مقاتلى "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة عفرين بشمال سوريا فى 20 يناير وقال أردوغان الخميس، إن قواته يمكن ان تدخل بلدة عفرين "فى أى لحظة".

لكن أنقرة طالما هددت بتوسيع عمليتها شرقا لاخراج وحدات حماية الشعب من أراض يسيطر عليها الأكراد وصولا إلى العراق.

وفى كلمة أمام أنصاره فى مدينة مرسين، قال اردوغان إن الجيش التركى وفصائل سورية حليفة، سيطردون وحدات حماية الشعب من جميع البلدات التي يسيطرون عليها قرب الحدود التركية.

وقال فى تصريحات نقلها التلفزيون "عندما نطرد الارهابيين (من عفرين) سنخرجهم من منبج وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والقامشلى".