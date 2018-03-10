video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أردوغان يتوعد بطرد المقاتلين الأكراد من بلدات سورية قريبة من تركيا

السبت، 10 مارس 2018 05:28 م
أردوغان يتوعد بطرد المقاتلين الأكراد من بلدات سورية قريبة من تركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان





إسطنبول (أ ف ب)
إضافة تعليق

توعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت، بتوسيع الهجوم فى سوريا ضد المقاتلين الأكراد ليشمل بلدات حدودية رئيسية يسيطرون عليها وصولا الى الحدود العراقية.

وأطلقت تركيا عملية لاخراج مقاتلى "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة عفرين بشمال سوريا فى 20 يناير وقال أردوغان الخميس، إن قواته يمكن ان تدخل بلدة عفرين "فى أى لحظة".

لكن أنقرة طالما هددت بتوسيع عمليتها شرقا لاخراج وحدات حماية الشعب من أراض يسيطر عليها الأكراد وصولا إلى العراق.

وفى كلمة أمام أنصاره فى مدينة مرسين، قال اردوغان إن الجيش التركى وفصائل سورية حليفة، سيطردون وحدات حماية الشعب من جميع البلدات التي يسيطرون عليها قرب الحدود التركية.

وقال فى تصريحات نقلها التلفزيون "عندما نطرد الارهابيين (من عفرين) سنخرجهم من منبج وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والقامشلى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم وحدات الشعب الكردية: أردوغان "مهندس الإرهاب" بالشرق الأوسط

أطفال سوريا فى جحيم أردوغان.. 311 ألف مولود بتركيا خلال 7 سنوات دون حقوق

قصة النجم التركى هاكان شوكور الهارب من طغيان أردوغان

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة