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"أخو" المفقود بعقار السيدة زينب المنهار: لسنا متأكدين من وجوده تحت الأنقاض

السبت، 10 مارس 2018 10:23 م
"أخو" المفقود بعقار السيدة زينب المنهار: لسنا متأكدين من وجوده تحت الأنقاض عقار السيدة زينب المنهار





كتب أحمد حربى
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كشف سيد رمضان أخو المفقود فى عقار السيدة زينب المنهار - من الأم- أن المفقود محمد عبد الوهاب الروبى كان بطل ملاكمة فى النادى الأهلى وتم تكريمه.
 
 
 
وأضاف سيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن شقيقه كان يسكن بجواره فى العقار المنهار "إيجار قديم" منذ 30 سنة ولديه من الأولاد عائشة وطه اللذين يقيمان بأسرتيهما فى مكان آخر.
 
 
 
وقال "سيد. ع. ا" موظف على المعاش شقيق "محمد" المفقود أسفل ركام السيدة زينب المنهار بأنه كان داخل العقار قبل انهياره لكنه ليس متأكدا من وجودة أسفل ركامه.
 
 
 
وأضاف سيد بأنه يسكن فى العقار رقم 1 المجاور للمبنى المنهار والذى أخلاه الحى مع مبنيين آخرين وأن شقيقه كان فى العقار رقم 6 المنهار فجر اليوم ولا أحد يعلم إذا كان خرج منه أم لا.
 
وأوضح أن شقيقه البالغ من العمر 65 سنة كان يعيش بمفرده، واتصل به هاتفيا أكثر من مرة إلا أن هاتفه كان مغلقا كما سألوا أصدقاءه وفى الأماكن التى يتردد عليها دون جدوى.
 
 
 
وأخلى حى السيدة زينب 3 مبان بجوار العقار المنهار تقطنها 7 أسر وما زال السكان ينتظرون رأى لجنة أمرت نيابة السيدة زينب بتشكيلها من الحى للبت فى عدم خطورة العقارات الـ3 من عدمه.
 
وتواصل الحماية المدينة رفع الانقاض للبحث عن مسن مفقود تحت الركام واستعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلودر وسيارات لرفع الركام والبحث عن ضحايا أسفلها فيما لم يتم استخراج قتلى ومصابين حتى اﻵن.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة بانهيار عقار فى السيدة زينب فانتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث كما يتوجد مأمور قسم السيدة زينب وقيادات من المرور وسيارات إسعاف وإطفاء .
 

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