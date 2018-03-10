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أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 10-3-2018

السبت، 10 مارس 2018 08:58 م
أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 10-3-2018 وزير البترول خلال تفقده اعمال تجميع البيانات للتنقيب عن الذهب





مصطفى عبد التواب
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تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 10 - 3 -2018 حيث شهدت استعداد وزارة البترول للاعلان عن مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بالبحر الاحمر، علاوة على اعلان البنك الاهلى عن بيع شهادات أمان المصريين بـ8 ملايين جنيها خلال أسبوع. 

وزير البترول: طرح مزايدة للتنقيب بالبحر الأحمر عقب تجميع البيانات الجيوفيزيقية

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أعمال مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، والذى ينفذه تحالف شركتى (ويسترن جيكو - شلمبرجير) وتى جى إس باستثمارات حوالى 750 مليون دولار.
 
وأكد الملا، فى بيان صحفى اليوم السبت، على أهمية هذا المشروع فى جذب شركات البحث والاستكشاف العالمية، لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الاحتياطيات المؤكدة، وإنتاج مصر من الثروات البترولية، حيث سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق لبدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة المصرية البكر التى لم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس.

البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان المصريين بـ8 ملايين جنيه خلال أسبوع

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن مصرفه أصدر خلال أسبوع 4000 شهادة "آمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 8 ملايين جنيه.

 

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مبيعات شهادة "أمان المصريين" لدى البنك الأهلى المصرى فى زيادة ملحوظة مع زيادة الوعى بها على مدار الأيام الماضية، مؤكدًا أن مصرفه يطرح الشهادة بـ420 فرعا على مستوى الجمهورية.

 

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "آمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

 
تشغيل أول محطة لإنتاج 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية بأسوان الأسبوع الجارى


أعلن المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه سيتم إطلاق التشغيل الفعلى لأول محطة تنتج 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان بمحافظة أسوان، خلال الإسبوع الجارى، لافتا أن محطة "انفنيتى" تعتبر أول محطة تم ربطها بالشبكة الموحدة للمشروع، والتى قد بدأ تشغيلها التجريبى فى منتصف يناير الماضى.

 

وكما أكد رئيس قطاع المشروعات، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بالعالم، يستهدف إنتاج 2000 ميجا وات، لافتا أنه كان من المفترض التعاقد مع 40 شركة لإنتاج هذه الكمية من الطاقة، إلا أنه تم التعاقد مع 32 شركة فقط، على أن يتم إنتاج نحو 1600 ميجا وات فقط.

 

9 مليارات جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1312 مليون ورقة منفذة على 161 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1306 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
 
 
أما بورصة النيل، فقد بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 1076 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 95.33% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.67%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 

عجز الميزان التجارى يرتفع من 34 مليار جنيه لـ447 مليارا خلال 15 سنة

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى لمصر ارتفع خلال الفترة من 2001 إلى 2016 – مدة 15 عاما - من 34.168 مليار جنيه خلال 2001 ليصل إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016.

وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو" الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة ، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى".

وكشف التقرير، أن واردات مصر سجلت 50.6 مليار جنيه خلال 2001 مقابل 16.5 مليار جنيه كصادرات بعجز بلغ قرابة 34 مليار جنيه، وسجل العجز فى عام 2002 حوالى 35.3 مليار جنيه حيث بلغت الواردات 65 مليار جنيه والصادرات 21 مليار، ليعاود العجز التراجع مرة أخرى خلال 2003 مسجلا 28.2 مليار جنيه حيث سجلت الصادرات المصرية 36.8 مليار مقابل 65 مليار كواردات.

 

259 ألف جنيه عجز ميزانية "اتحاد المستثمرين" خلال 2017

حققت ميزانية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال عام 2017 عجزاً بلغ 259 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 267 ألف جنيه عام 2016.

وبلغت إيرادات اتحاد المستثمرين مليون و38 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 748 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين تبرعات 72 ألف جنيه خلال عام 2017 مقابل 120 ألف جنيه، و944 ألف جنيه مقابل 485 ألف جنيه، و18 ألف جنيه إيرادات مقدمة مقابل 16.5 ألف جنيه، واشتراكات 750 جنيه مقابل 12.6 ألف جنيه.

فيما بلغت إجمالى المصروفات مليون و298 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 480 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين مصروفات إدارية وعمومية مليون و295 ألف جنيه مقابل 477 ألف جنيه، و2513 جنيه إهلاك أصول ثابتة مقابل 2782 جنيه.

 

 


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