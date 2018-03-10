"أبو هشيمة" من سفاجا: وضعنا قبل ٤ سنوات والآن يشعرنا بما تحقق من إنجازات







البحر الأحمر - عماد عرفة

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة حديد المصريين، إن المشروعات القومية التى تم إنشاؤها، خلال الـ4 سنوات الماضية، كثيرة جدا، مؤكدا أن المواطن يعرف عنها القليل، وأن تكلفة المشروعات القومية وصلت إلى 400 مليار جنيه .

وأضاف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال مؤتمر، تأييد الرئيس السيسى الذى عقده حزب مستقبل وطن بمدينة سفاجا، أن مصر مرت بظروف عصيبة، يجب ألا ننساها حتى نشعر بقيمة وحجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع.

فقبل أربع سنوات كانت مصر تعانى من أزمات عديدة كنقص الطاقة سواء الكهرباء والغاز وجميعا عانى من تكرار انقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة.. وهو إرث أكتر من ٦٠ سنة إهمال ولم تكن لدينا بنية تحتية حقيقية أو شبكات طرق أو توسعات عمرانية، بالإضافة إلى الحالة الأمنية الضعيفة.. كل هذا تلاشى خلال الأربع سنوات هناك ١٣ مدينة جديدة على رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة، وأحب أقول إن المشروعات العمرانية استوعبت تشغيل ٣.٥ مليون عامل.

كما أن شبكة الطرق التى أنشئت ساهمت وسهلت لنا كصناع وتجار فى إنجاز أعمال نقل البضائع أو المواد الخام ودا بيدفع عجلة الإنتاج بشكل أسرع.

قبل أربع سنوات كانت طوابير الخبز والبنزين واسطوانات الغاز كل هذا أصبح ماضى وتم القضاء عليه.. رغم كل هذه الإنجازات إلا أننا لا نعلم منها سوى القليل، فجميعاً يفاجأ كل يوم بإنجاز جديد بشكل يفوق التوقعات، مؤكدا أن مصر شهدت طفرة حقيقة فى المشروعات القومية.

وتابع أبو هشيمة خلال مؤتمر تأييد الرئيس السيسى بمدينة سفاجا بحضور الآلاف، أن شبكة الطرق التى تم تنفيذها 3200 كم متر، وقد ساهمت فى النمو الاقتصادى فى مصر بتكلفة ٨٥ مليار جنيه .

وأضاف أبوهشيمة موجهًا كلمته للشباب أن: شباب مصر هم المستقبل والفرص المتاحة لكم الآن.. وأنا كرجل أعمال بدأت حياتى من الصفر وأقدر قيمة مبادرة الرئيس للشباب وقرض ال٢٠٠ مليار جنيه بفائدة ٥٪؜، فلم تكن مثل هذا الفرص متاحة لأجيال سابقة وعلى الشباب استغلال هذه الفرص للمشاركة فى البناء والتنمية .

ودعا أبوهشيمة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من أجل عزة الوطن، وكذلك لصد المؤمرات التى تحاك لمصر .



























