9 شروط على الشركات السياحية لتنفيذ الرحلات البرية للمعتمرين.. تعرف عليها

9 شروط على الشركات السياحية لتنفيذ الرحلات البرية للمعتمرين.. تعرف عليهاالخميس، 01 مارس 2018 07:00 ص
كتبت ميرفت رشاد
حددت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم 1439 هـ ، والمعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، 9 شروط لتنفيذ الرحلات البرية للمعتمرين.. تعرف عليها
1 - إلا يقل موديل الأتوبيس المقل للمعتمرين عن عام 2009
2- أن تكون الأتوبيسات مزودة بجهاز محدد السرعات speed limiter
3- أن تكون الأتوبيسات مزودة بجهاز التتبع " G.P.S".
4- توافر عدد 2 كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
5- منع وضع أنابيب البوتاجاز بالأوتوبيسات أو أى مواد بترولية قابلة للاشتعال.
6- عدم وضع الأمتعة والشنط بالممر بين الكراسى وعدم تحميلها فوق سطح الأتوبيس.
7- الإلتزام بالمقاعد الخالية بالأتوبيس وعددها خمسة مقاعد فى الكنبة الخلفية وعدد ثلاثة مقاعد للمنى باص.
8- توفير سائق احتياطى بكل أتوبيس على حده.
9- الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة بالحد الأقصى لمدة القيادة طبقا للمعايير الدولية "فترة الراحة".
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