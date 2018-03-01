9 شروط على الشركات السياحية لتنفيذ الرحلات البرية للمعتمرين.. تعرف عليها







كتبت ميرفت رشاد

حددت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم 1439 هـ ، والمعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، 9 شروط لتنفيذ الرحلات البرية للمعتمرين.. تعرف عليها

1 - إلا يقل موديل الأتوبيس المقل للمعتمرين عن عام 2009

2- أن تكون الأتوبيسات مزودة بجهاز محدد السرعات speed limiter

3- أن تكون الأتوبيسات مزودة بجهاز التتبع " G.P.S".

4- توافر عدد 2 كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

5- منع وضع أنابيب البوتاجاز بالأوتوبيسات أو أى مواد بترولية قابلة للاشتعال.

6- عدم وضع الأمتعة والشنط بالممر بين الكراسى وعدم تحميلها فوق سطح الأتوبيس.

7- الإلتزام بالمقاعد الخالية بالأتوبيس وعددها خمسة مقاعد فى الكنبة الخلفية وعدد ثلاثة مقاعد للمنى باص.

8- توفير سائق احتياطى بكل أتوبيس على حده.

9- الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة بالحد الأقصى لمدة القيادة طبقا للمعايير الدولية "فترة الراحة".