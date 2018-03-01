5.7 مليار دولار عائدات تصدير النفط العراقى خلال شهر فبراير

5.7 مليار دولار عائدات تصدير النفط العراقى خلال شهر فبرايرالخميس، 01 مارس 2018 11:04 ص
وزير النفط العراقى
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر فبراير الماضى، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 95.940 مليون برميل، بايرادات بلغت 5.7 مليار دولار، وذلك بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو".
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن المعدل اليومى للتصدير بلغ 3,426 مليون برميل يوميا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 60,137 دولارا للبرميل .
وتابع فى بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن الإحصائية لم تسجل أى صادرات نفطية من حقول كركوك.
إضافة تعليق
الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى
الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة