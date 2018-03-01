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الخميس، 01 مارس 2018 01:04 م
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5.7 مليار دولار عائدات تصدير النفط العراقى خلال شهر فبراير

الخميس، 01 مارس 2018 11:04 ص
5.7 مليار دولار عائدات تصدير النفط العراقى خلال شهر فبراير وزير النفط العراقى





كتب أحمد أبو حجر
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أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر فبراير الماضى، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 95.940 مليون برميل، بايرادات بلغت 5.7 مليار دولار، وذلك بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو".

 

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن المعدل اليومى للتصدير بلغ 3,426 مليون برميل يوميا، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 60,137 دولارا للبرميل .

 

وتابع فى بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، أن الإحصائية لم تسجل أى صادرات نفطية من حقول كركوك.

 

 


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