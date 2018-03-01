5 مارس.. نظر الطعن على حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب

5 مارس.. نظر الطعن على حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقابالخميس، 01 مارس 2018 07:21 م
كتب أحمد عبد الهادى
حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 5 مارس الجارى لنظر أولى جلسات الطعن المقام من أحمد مهران المحامى وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم قبول الدعاوى المقامة من أحمد مهران وكيلاً عن 80 باحثه منتقبه بجامعة القاهرة ، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492 ،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى ، أن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر.
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بواسطة:
بركة
النقاب عادة .. وليس عبادة .. شاهدوا التغيير الحضاري والسريع بالمملكة العربية السعودية
راعوا حاجة المجتمع .. خلاف العلماء في التفسير رحمة وسعة وتيسير .. من حق المجتمع أن يعرف من هذه ( أو من هذا ) الذي يتحرك تحت النقاب .. راجعوا آلاف الجرائم باستخدام النقاب .. تذكروا تهريب السلاح لاعتصام رابعة الارهابي بالنقاب.
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بواسطة:
mado medo
النقاب وسيلة لارتكاب المعاصي
نقرأ عن الرجال ضعاف النفوس يتنكرون في المترو للتحرش والمجرمين يتخفون فيه وخطف الاطفال الرضع بواسطة نساء منتقبات والله ينصر الحق النقاب اصبح وسيلة لارتكاب المعاصي ، وشيوخ الازهر الافاضل افادوا بعدم فرضية النقاب ، اما رأي مايسمي بالسلفيين (السلف الصالح بريء منهم) فلا يؤخذ به.
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بواسطة:
النقاب والحجاب ليس له صله بالدين
ألى وقنا هذا بعد كل الارهاب والخطر التى يهدد الأمن القومى يوجد بيننا من يطالب بتخفية الوجه
ياعالم الأمن القومى فى خطر وكل من يريد عمل جريمه بيتخفا فى لبس نقاب الأن ومع ذلك يوجد من ليس لهم ضمير من الكدابين سواء التكفيريين المسمى سلفيين أو من يريدوا شهره عن طريق خالف تظهر أو من يدعوا الفضيله والأيمان علما بأن الفضيله والأيمان ليس فى قطعة القماش التىى تغطى الوجه او الشعر عموما هؤلاء المنافقين هم سبب خراب مصر للعلم مصر عرفت الأرهاب مع ظهور النقاب والحجاب وهو مطلب الهدف منه مكسب سياسى للأخوان وتجار الدين