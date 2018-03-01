‏تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالقليوبية







القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية، والمصانع فى كل مدن المحافظة، لمراقبة مدى الالتزام بالقانون، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا تموينيا عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومصانع ومحلات بدون ترخيص.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد تحرير 10 محاضرعدم الإعلان عن أسعار، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر إدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص، ومحضر غش تجارى وانتهاء صلاحية، وتولت النيابة العامة التحقيق.‏