‏تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالقليوبية

تحرير 35 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالقليوبيةالخميس، 01 مارس 2018 12:53 م
حملة تموينية على المخابز - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
شنت مباحث التموين بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة على المخابز ومحال بيع السلع الغذائية، والمصانع فى كل مدن المحافظة، لمراقبة مدى الالتزام بالقانون، وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا تموينيا عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومصانع ومحلات بدون ترخيص.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطاراً من العقيد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بالمحافظة، يفيد تحرير 10 محاضرعدم الإعلان عن أسعار، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر إدارة مصانع ومحلات بدون ترخيص، ومحضر غش تجارى وانتهاء صلاحية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
إضافة تعليق
صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان
الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة