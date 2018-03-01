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ولى العهد السعودى يؤكد على مواصلة دعم المملكة للقضية الفلسطينية

الخميس، 01 مارس 2018 11:49 م
ولى العهد السعودى يؤكد على مواصلة دعم المملكة للقضية الفلسطينية ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان





(أ ش أ)
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تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رسالة من الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد فيها أن القضية الفلسطينية تحظى بأهمية خاصة وكبيرة وأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد ولى العهد السعودى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - حرص المملكة العربية السعودية، وعزمها المتواصل على دعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار ولى العهد السعودي، إلى أن الخطوة الأخيرة لن تغير أو تمس بالحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطينى فى القدس وغيرها من الأراضى الفلسطينية المحتلة.

 


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