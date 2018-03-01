وفاة الشيخة الجازر شقيقة أمير الكويت.. والديوان الأميرى ينعى

وفاة الشيخة الجازر شقيقة أمير الكويت.. والديوان الأميرى ينعىالخميس، 01 مارس 2018 12:27 م
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
الكويت (أ ش أ)
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نعى الديوان الأميرى الكويتى المغفور لها الشيخة الجازى الأحمد الجابر المبارك الصباح، شقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وأرملة الشيخ مبارك الحمد المبارك الصباح، عن عمر يناهز 86 عاما.
وقال الديوان الأميرى الكويتى فى بيان له اليوم الخميس، أن جثمان الفقيدة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم.
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