وزير الصحة اليمنى يدعو الدول العربية لتقديم الدعم لبلاده لما تشهده من صراعات

دعا وزير الصحة اليمنى ناصر باعوم الدول العربية، لتقديم الدعم الصحى لبلاده التى تعانى أوضاعا صحية كارثية بسبب ما تشهده من صراع جراء الانقلاب الحوثى الذى تدعمه إيران.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليمنى أمام أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب الذى انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة الأردن.

وقال باعوم، إن الصراع فى اليمن أدى إلى نتائج كارثية فى القطاع الصحى حيث يفتقد 16 مليون شخص للرعاية الصحية، وهناك 1.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية، كما أن 50 % من المرافق الصحية مغلقة جزئيا أو كليا، و17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائى.

ولفت باعوم، إلى أن المنطقة تشهد حروبا ونزاعات خلفت أعدادا متزايدة من الضحايا، كما أصبح من الصعب تقديم الرعاية الصحية إلا فى الحدود الدنيا، إضافة إلى وجود عقبات تتعلق بنقص مياه الشرب أو تقديم الخدمات كالكهرباء وغيرها، وكذلك انتشار الأمراض والأوبئة التى أودت بحياة الملايين.

وأشاد بالدعم الصحى والإنسانى الذى قدمته بعض الدول العربية لبلاده خاصة الإمارات والسعودية والكويت.

ودعا وزير الصحة اليمنى رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء الصحة العرب، لتضافر الجهود واستغلال الإمكانيات وتطوير الآليات لتحسين وتجويد القطاع الصحى عربيا، معربا عن تطلعه لتعاون عربى حقيقى للتصدى للتحديات فى هذا القطاع.

وحث باعوم الدول العربية على المشاركة الفاعلة باللجان الفرعية للمجلس وتفعيل القرارات الصادرة عنه.

من جهته، أكد محمود الشياب وزير الصحة الأردنى، رئيس الدورة الجديدة الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب، أهمية الاجتماع لافتا إلى أنه ينعقد فى ظل ظروف صعبة بالغة الحساسية تمر بها المنطقة العربية ألقت بظلالها على الجوانب الصحية والاجتماعية للدول العربية ودول الجوار.

ودعا الوزير الأردنى لتعزيز العمل العربى المشترك وتكاتف الإمكانيات للنهوض بالقطاع الصحى والنأى بالصحة عن الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة، والعمل على تحقيق التكامل العربى فى مجال صناعة الدواء.