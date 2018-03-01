وزير التعليم يزور مدرسة ابتدائية خلال زيارته لليابان.. ويلتقى رئيس "جايكا"الخميس، 01 مارس 2018 08:31 م
طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى زار مدرسة Nibukata الابتدائية باليابان، حيث التقى بمديرة المدرسة و طاقم العمل الذين يطبقون نظام التوكاتسو لمدة لا تقل عن ساعة ولا تتعدى ساعتين أسبوعيًا، وتعتبر هذه المدة حجر الأساس والفلسفة الأساسية التى يستخدمها المعلمون في تدريس باقي المواد الأكاديمية.
وفى هذا السياق، أوضحت مديرة المدرسة أن أنشطة التوكاتسو هى أنشطة حياتية تجعل جميع الطلاب يشاركون بالمجتمع، وهى جزء لا يتجزأ من اليوم المدرسي ولا يقل أهمية عن المناهج الأكاديمية، حيث إنها تقوم بتنشئة قائد لديه القدرة على القيادة الفعالة، و كذلك الإحساس ببافى أفراد الفريق، كما أنها تعزز مجموعة من القيم الهامة هى روح الجماعة والتعاطف مع الآخرين واحترام رأي الآخر، وتساعد على اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف عند كل طالب، فضلاً عن كيفية توظيف هذة النقاط لخدمة الهدف الجماعي.
وفى السياق ذاته، تفقد الوزير المدرسة وتناول وجبة الغداء مع الطلاب، وتبادل الحديث معهم، ثم توجه والوفد المرافق له لمقر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) JICA، حيث التقى شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة، الذى أعرب عن سعادته بالشراكة المصرية اليابانية في كل المجالات بوجه عام، وفى مجال التعليم على وجه الخصوص، كما أعرب الوزير عن شكره وامتنانه لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لنظام التعليم المصرى، وأبدى إعجابه واقتناعه الشديد بفلسفة وأنشطة التوكاتسو، وقام بعرض رؤية التعليم الجديدة فى مصر، وكيفية تضافرها مع أنشطة التوكاتسو التي سيتم تطبيقها فى المدارس المصرية، كما تم أثناء اللقاء مناقشة بعض نقاط الاتفاقية.
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