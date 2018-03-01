وزيرة الاقتصاد الألمانية: لا دليل حتى الآن على تورط روسيا فى هجوم إلكترونى







رويترز

قالت بريجيته تسيبريز وزيرة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، إنه لم تتوفر مؤشرات حتى الآن على أن روسيا تقف وراء هجوم إلكترونى على شبكات كمبيوتر ألمانية أعلنت برلين عنه أمس.

وقالت تسيبريز للصحفيين إنه ستكون "هناك مشكلة" إذا تبين أن موسكو شنت الهجوم كما أوردت وسائل إعلام ألمانية فى وقت سابق. لكنها أضافت "فى الوقت الحالى ليس هناك نقاش بهذا الشأن. لا يمكننا قول أى شيء حاليا".

وقالت ألمانيا أمس الأربعاء إن مسؤولى الأمن يحققون فى هجوم فردى على شبكات كمبيوتر حكومية وإنه تمت السيطرة على الهجوم. ولم تؤكد برلين تقارير إعلامية عن تأثر وزارتى الدفاع والخارجية بالهجوم.