video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة الاقتصاد الألمانية: لا دليل حتى الآن على تورط روسيا فى هجوم إلكترونى

الخميس، 01 مارس 2018 02:02 م
وزيرة الاقتصاد الألمانية: لا دليل حتى الآن على تورط روسيا فى هجوم إلكترونى بريجيته تسيبريز





رويترز
إضافة تعليق

قالت بريجيته تسيبريز وزيرة الاقتصاد الألمانية، اليوم الخميس، إنه لم تتوفر مؤشرات حتى الآن على أن روسيا تقف وراء هجوم إلكترونى على شبكات كمبيوتر ألمانية أعلنت برلين عنه أمس.

وقالت تسيبريز للصحفيين إنه ستكون "هناك مشكلة" إذا تبين أن موسكو شنت الهجوم كما أوردت وسائل إعلام ألمانية فى وقت سابق. لكنها أضافت "فى الوقت الحالى ليس هناك نقاش بهذا الشأن. لا يمكننا قول أى شيء حاليا".

وقالت ألمانيا أمس الأربعاء إن مسؤولى الأمن يحققون فى هجوم فردى على شبكات كمبيوتر حكومية وإنه تمت السيطرة على الهجوم. ولم تؤكد برلين تقارير إعلامية عن تأثر وزارتى الدفاع والخارجية بالهجوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: عناصر المعارضة السورية قتلوا 4 مدنيين فى الغوطة الشرقية

صور.. بوتين يعتزم خفض معدل الفقر فى روسيا إلى النصف خلال 6 سنوات

روسيا: سكان الغوطة يطالبون المنظمات السورية بمساعدتهم فى الخروج من المنطقة

روسيا تعتزم انهاء تعاونها مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

التليفزيون الروسى يتغزل فى بلاد النيل بسلسلة تقارير قبل عودة الرحلات الجوية.. قناة "روسيا 1" تشيد بالعلاقات بين البلدين.. ووثائقى يرصد الصداقة بين القاهرة وموسكو من "السد العالى" إلى السيارة "لادا"

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

روسيا

المانيا

هجوم الكترونى



لا تفوتك
صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة