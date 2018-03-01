وزارة الهجرة تهنئ هانى عازر بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس

وزارة الهجرة تهنئ هانى عازر بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمسالخميس، 01 مارس 2018 05:41 م
المهندس هانى عازر
كتب إسلام جمال
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هنأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العالم المصرى المقيم بألمانيا المهندس هانى عازر، بعد منحه الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس.
ونشرت صفحة وزارة الهجرة على "فيس بوك" تهنئة للمهندس هانى عازر، قائلةً :"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تهنئ المهندس هانى عازر، وهو أحد العلماء المشاركين فى مؤتمرات مصر تستطيع لحصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة عين شمس".
هانى عازر
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