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وزارة الإسكان: الرئيس كلف بسرعة تنفيذ كنيسة بمدينة العبور الجديدة

الخميس، 01 مارس 2018 06:45 م
وزارة الإسكان: الرئيس كلف بسرعة تنفيذ كنيسة بمدينة العبور الجديدة د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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عقب تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة البدء في تنفيذ كنيسة بالحي السكني بمدينة العبور الجديدة، التي تم تدشينها اليوم بالفيديوكونفرانس، خلال الاحتفالية التى أقيمت فى مدينة العلمين الجديدة، توجه على الفور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى الأب روفائيل، راعي كنيسة العبور، لسرعة تسليمه موقع الكنيسة، التي تمت الموافقة على تخصيص الأرض لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منطقة متميزة بالإسكان الاجتماعي، تبعد عن الطريق الدائري الأوسطي 150 م.

واصطحب المهندس كمال بهجات، والمهندس وائل سمير، الأب روفائيل، إلى موقع الأرض المخصصة للكنيسة، وتم تسليمها له، وتبرع المهندس حربي نظير، صاحب إحدى شركات المقاولات ببناء الكنيسة على نفقته، وسيببدأ الحفر بالموقع على الفور، تمهيدا للبناء.

 

وأكد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن منطقة الـ2600 فدان، بمدينة العبور الجديدة، والتي يتم بها تنفيذ نحو 26 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، تتوافر بها جميع الخدمات، حيث يجري تنفيذ 4 حضانات، ومدرستين للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، و3 مراكز طبية، و13 مركزاً تجارية، ومخبز، ويجري تسليم الموقع لتنفيذ ملاعب مفتوحة، ويجري إسناد تنفيذ مبنى الشرطة والمطافئ، ومركز شباب مصغر، بينما هناك 3 مدارس للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، ومدرسة رسمية للغات، في مراحل البت وإعداد مستندات الطرح.

 


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