واشنطن: حديث بوتين عن الأسلحة النووية الروسية ليس مفاجئا

واشنطن: حديث بوتين عن الأسلحة النووية الروسية ليس مفاجئاالخميس، 01 مارس 2018 07:56 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
واشنطن (رويترز)
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هونت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس، من شأن إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن أسلحة نووية جديدة وقالت إن روسيا تطور أسلحتها من فترة طويلة وإن واشنطن تضع ذلك فى حساباتها بالفعل.
وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون "لم نفاجأ بتلك التصريحات وعلى الشعب الأمريكى أن يطمئن إلى أننا مستعدون تماما".
وفى كلمة تتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 مارس كشف بوتين عن صواريخ روسية قال إنها قادرة على ضرب أى مكان فى العالم.
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